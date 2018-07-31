На день города в Омске потратят 21 млн рублей

Омск, , 07:23 — REGNUM В Омске близится празднование Дня города. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, основные события намечены на 3, 4 и 5 августа. А началом общегородских торжеств стало открытие в городском музее «Искусство Омска» экспозиции «Омск: здесь и сейчас.2018. Лица улиц», состоявшееся 27 июля.

При этом на празднование 302-летия Омска потратят 21 млн рублей. В том числе из городского бюджета — 11 млн рублей, из областного — 10 млн, передаёт «Омскрегион» со ссылкой на информацию вице-мэра Омска Елены Шипиловой.

Она также подчеркнула, что помимо бюджетных средств на подготовку ко Дню города было привлечено «немало внебюджетных средств».

В мэрии ИА REGNUM уточнили, что центральным событием первого дня праздника станет открытие городской выставки «Флора» 3 августа. Основной день праздничных мероприятий — 4 августа. Главной площадкой праздника станет Омская крепость. В 20:00 по местному времени здесь начнётся концерт группы «Градусы», в 21:00 — концерт певицы Полины Гагариной. Вторым центром праздника будет «Арена Омск», где в 14:00 начнётся большой молодежный фестиваль «Омская волна».

В целом творческие и развлекательные пространства будут работать по всему городу.

«Мы постарались сделать всё, чтобы подарить праздник всем жителям и гостям города, ведь это — наш общий День рождения», — прокомментировала Елена Шипилова.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 3 августа в Омске состоится торжественный приём в честь Дня города. На банкет, который обойдётся городскому бюджету примерно в 500 тысяч рублей, попадут около 200 приглашённых гостей.

Напомним, доходы бюджета Омска на 2018 год — 15,02 млрд рублей, расходы — 15,66 млрд. Дефицит — 0,64 млрд.

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