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На Украине каждый пятый детский лагерь нарушает санитарные требования

Общество

За год число нарушителей увеличилось

На Украине каждый пятый детский лагерь нарушает санитарные требования
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Детский лагерь

Киев, 31 июля 2018, 07:19 — REGNUM  Каждый пятый детский оздоровительный лагерь на Украине нарушает санитарные требования, заявили в государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, сообщает 30 июля УНИАН.

Согласно сообщению, госпотребслужба Украины обследовала 10,5 тыс. детских оздоровительных учреждений, из которых 22% нарушали санитарные требования. При этом в 2017 году по результатам подобной проверки было только 17,6% нарушителей. К нарушениям относились: некачественная питьевая вода, отсутствие дезинфекционных мероприятий, нерабочее технологическое оборудование пищеблоков и отсутствие медосмотра у работников лагерей.

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Напомним, на Украине прошла волна массовых пищевых отравлений в детских лагерях, в результате одного из случаев девочка впала в кому с отеком мозга.

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Массовые пищевые отравления
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