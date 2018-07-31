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Австралийцы довольны отставкой архиепископа, скрывавшего насилие над детьми

Общество

Преступление произошло в 1976 году

Канберра, 31 июля 2018, 07:26 — REGNUM  Граждане Австралии приветствуют отставку архиепископа Филиппа Уилсона, скрывавшего факты сексуального насилия над детьми много лет назад, сообщает 31 июля Reuters.

67-летний священник, назначенный на самую высокую должность в австралийской церковной иерархии, на протяжении двух месяцев подвергался нападкам за то, что в 1976 году не придал огласке случаи надругательства над детьми.

Напомним, две жертвы указанного преступления сообщили Уильямсу о случившемся, однако он предпочел не придавать огласке инциденты. Впоследствии виновный в них священник был осужден и скончался в тюрьме от инсульта.

Ранее премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл призвал папу Римского Франциска отправить в отставку архиепископа Уилсона, приговоренного к 12 месяцам тюрьмы, но сохранившего свой пост.

Читайте ранее в этом сюжете: Насилие над детьми в церкви: Тернбулл призвал уволить священника

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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