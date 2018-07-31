Следствие ужесточило обвинение сестрам, подозреваемым в убийстве отца

Москва, , 07:18 — REGNUM Подозреваемым в убийстве отца в Москве сестрам ужесточили обвинение. Об этом сообщила пресс-секретарь Останкинского суда столицы Анна Селиванова в интервью РИА Новости.

По ее словам, трем девушкам предъявлены обвинения в групповом убийстве по предварительному сговору. На первоначальном этапе дело было возбуждено по статье «Убийство без отягчающих обстоятельств».

Отметим, что к рассмотрению вопроса об аресте девушек суд вернется 2 августа текущего года.

Напомним, 27 июля в Москве обнаружили тело 57-летнего мужчины со следами насильственной смерти. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны трое его дочерей, которые позже в ходе допроса признали свою вину.