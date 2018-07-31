Венедиктов назвал причину выхода из совета директоров «Эха Москвы»

Москва, , 07:15 — REGNUM Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов пояснил, почему он принял решение выйти из состава совета директоров радиостанции. По его словам, главной причиной стал «конфликт интересов».

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«Генеральным директором был предложен бюджет, против которого я возражал, однако большинство одобрили этот бюджет. Я голосовал против. У меня возник конфликт интересов», — цитирует РБК слова Венидиктова.

Главред уточнил, что он представлял в совете директоров миноритарных акционеров — 34%.

Как сообщало ИА REGNUM, о выходе из совета директоров «Эха Москвы» главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов сообщил накануне, 30 июля, в своём Telegram-канале. Он уточнил, что миноритариев теперь там будет представлять его заместитель Екатерина Годлина

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Также Венидиктов заявил, что намечен извиниться перед президентом России Владимиром Путиным за высказанные им сомнения насчёт финансирования компании. Венедиктов заявил, будто не знал, что радиостанция получает кредиты от Газпром-банка с двузначным процентом, и добавил, что о кредитовании не знали и миноритарные акционеры компании.

Напомним, закрытое акционерное общество «Эхо Москвы» является частью холдинга «Газпром-Медиа», который владеет контрольным пакетом акций радиостанции.

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