В ярославской колонии осужденные объявили голодовку

Ярославль, , 07:06 — REGNUM В ИК-8 УФСИН России по Ярославской области группа осужденных начала голодовку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной службы исполнения наказаний Ярославской области.

Как пояснили в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области, заключенные, ранее допустившие грубые нарушения порядка отбывания наказания и содержащиеся в едином помещении камерного типа, подали заявления об отказе от приема пищи, требуя создания льготных условий отбывания наказания.

В учреждение направлена комиссия УФСИН России по Ярославской области, приглашены представители прокуратуры, аппарата уполномоченного по правам человека в регионе и общественной наблюдательной комиссии.

«Администрацией учреждения со всеми осужденными проведены беседы разъяснительного характера. Проведен медицинский осмотр осужденных. Обстановка в колонии контролируемая, в учреждении соблюдается распорядок дня» , — сообщает сайт ведомства.

Кстати, именно в этой колонии содержится Евгений Макаров, которого год назад избили сотрудники ярославского УФСИН.