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В ярославской колонии осужденные объявили голодовку

Общество

Туда выехали проверяющие

В ярославской колонии осужденные объявили голодовку
Иллюстрация: Антон Самарский
Колония

Ярославль, 31 июля 2018, 07:06 — REGNUM  В ИК-8 УФСИН России по Ярославской области группа осужденных начала голодовку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной службы исполнения наказаний Ярославской области.

Как пояснили в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области, заключенные, ранее допустившие грубые нарушения порядка отбывания наказания и содержащиеся в едином помещении камерного типа, подали заявления об отказе от приема пищи, требуя создания льготных условий отбывания наказания.

В учреждение направлена комиссия УФСИН России по Ярославской области, приглашены представители прокуратуры, аппарата уполномоченного по правам человека в регионе и общественной наблюдательной комиссии.

«Администрацией учреждения со всеми осужденными проведены беседы разъяснительного характера. Проведен медицинский осмотр осужденных. Обстановка в колонии контролируемая, в учреждении соблюдается распорядок дня» , — сообщает сайт ведомства.

Кстати, именно в этой колонии содержится Евгений Макаров, которого год назад избили сотрудники ярославского УФСИН.

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