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Военным пенсионерам Тюменской области вернули доступную стоматологию

Общество

Ранее им приходилось за стоматологической помощью ездить за 300 км

Военным пенсионерам Тюменской области вернули доступную стоматологию
Стоматологический кабинет

Тюмень, 31 июля 2018, 07:08 — REGNUM  В Тюменской области восстановлены права военных пенсионеров на доступную бесплатную стоматологическую помощь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Установлено, что на территории Тюменской области проживает более 1,2 тысяч военных пенсионеров, которые нуждаются в стоматологической медицинской помощи. Для региона базовым военно-лечебным учреждением является ФГУ «354 окружной военный клинический госпиталь» Минобороны России в городе Екатеринбурге, который расположен в 300 км от Тюмени. Расстояние делало недоступными стоматологические услуги для военных пенсионеров региона.

Согласно законодательству, военный комиссариат имеет право заключить договор государственными или муниципальными стоматологическими клиниками. Чего не было сделано в Тюменской области.

«В связи с выявленными нарушениями военная прокуратура Тюменского гарнизона внесла военному комиссару Тюменской области представление об их устранении», — сообщает Генпрокуратура.

Отныне военные пенсионеры Тюменской области могут получить современную медицинскую помощь в областной стоматологической поликлинике города Тюмени, с которой заключён государственный контракт на оказание медицинских услуг.

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