Военным пенсионерам Тюменской области вернули доступную стоматологию

Тюмень, , 07:08 — REGNUM В Тюменской области восстановлены права военных пенсионеров на доступную бесплатную стоматологическую помощь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

Установлено, что на территории Тюменской области проживает более 1,2 тысяч военных пенсионеров, которые нуждаются в стоматологической медицинской помощи. Для региона базовым военно-лечебным учреждением является ФГУ «354 окружной военный клинический госпиталь» Минобороны России в городе Екатеринбурге, который расположен в 300 км от Тюмени. Расстояние делало недоступными стоматологические услуги для военных пенсионеров региона.

Согласно законодательству, военный комиссариат имеет право заключить договор государственными или муниципальными стоматологическими клиниками. Чего не было сделано в Тюменской области.

«В связи с выявленными нарушениями военная прокуратура Тюменского гарнизона внесла военному комиссару Тюменской области представление об их устранении», — сообщает Генпрокуратура.

Отныне военные пенсионеры Тюменской области могут получить современную медицинскую помощь в областной стоматологической поликлинике города Тюмени, с которой заключён государственный контракт на оказание медицинских услуг.

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