В Челябинской области снизилось число ДТП

Челябинск, , 06:53 — REGNUM В Челябинской области на 3,5% снизилось число ДТП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил министр общественной безопасности региона Евгений Савченко.

По его словам, на 30 июля 2018, по предварительным данным, в регионе было совершено 2041 ДТП. За такой же период 2017 года эта цифра находилась на отметке 2114.

Ранее на дорогах области был усилен контроль за соблюдением правил дорожного движения. С помощью автоматических средств фиксации нарушений с начала 2018 года к ответственности были привлечены 519 760 человек. За такой же период 2017 года постановлений было оформлено 406 198. При этом общая сумма наложенных административных штрафов снизилась (более 304 млн рублей против предыдущих 336 млн).

По вынесенным в 2018 году постановлениям нарушители ПДД уже перечислили в бюджет 158,4 млн рублей.