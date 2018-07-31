Президент китайского агентства Синьхуа встретился с послом Израиля в Пекине

Пекин, , 06:39 — REGNUM Президент информационного агентства Синьхуа Цай Минчжао провел 30 июля в Пекине встречу с послом Израиля в Пекине Цви Хейфецем, на которой стороны обсудили возможности для сотрудничества между СМИ в сфере высоких технологий и инноваций, сообщает агентство Синьхуа.

По словам Цая, Китай всегда придавал особое значение отношениям с Израилем. Отмечая, что сотрудничество в сфере инноваций является важным пунктов китайско-израильских отношений. Агентство Синьхуа, в свою очередь, намерено совместно с Израилем наращивать информационное покрытие событий в сфере высоких технологий и инноваций в рамках всестороннего инновационного сотрудничество между странами.

Кроме того, Цай рассказал Хейфецу о последних достижениях Синьхуа на ниве освещения международных событий, а также развития новых технологий. Он выразил надежду, что информационные организации дух стран сумеют углубить их взаимодействие в инновационной сфере.

Хейфец, в свою очередь, отметил, что Израиль поддерживает между СМИ двух стран и надеется, что они смогут осуществить свой весомый вклад в науку и сферу технических инноваций.

Как сообщало ИА REGNUM, в тот же день, 30 июля, президент Синьхуа встретился с руководителем японского информационного агентства Jiji Press, на которой стороны обсудили сотрудничество во имя обретения понимания между народами двух стран.

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