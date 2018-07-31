На Байкале открылся базовый лагерь проекта «Экодемия»

Иркутск, , 06:36 — REGNUM На Байкале в рамках Года добровольца стартовал крупнейший экологический проект Министерства природных ресурсов РФ при поддержке ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» и АНО Экспоцентр «Заповедники России». В течение месяца 450 добровольцев из 50 регионов России (от Крыма до Приморья) будут проходить подготовку во всероссийском лагере «Экодемия», сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы.

Известно, что в первой смене Всероссийского лагеря «Экодемия» в национальном парке «Прибайкальский» (Иркутская область) примут участие 90 волонтёров со всей России.

«То, что вы увидите здесь, не пропадёт. Вы вернётесь в свои города, и у каждого из вас будет шанс что-то сделать, найти свой Байкал. У каждого из вас может быть своя инициатива, которая позволит повести людей за собой, тем более что вы обучитесь и будете знать, как это сделать», — заявил на открытии «Экодемии» народный артист России Евгений Миронов.

Речь перед волонтёрами произнёс и заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов. Он отметил, что в дальнейшем ребята смогут сами организовывать похожие добровольческие мероприятия, а глава минприроды Иркутской области Андрей Крючков выразил надежду, что «Экодемия» станет фундаментом экологического образования в России.

После официальной части на открытии лагеря выступила команда КВН «Сборная Забайкальского края». Она образовалась четыре года назад, а в 2016 году стала вице-чемпионом Премьер-лиги КВН.

Активистка движения «Патриотки России» Галина Ржаксенская (участница шоу «Холостяк» на канале ТНТ и «Беременные» на Домашнем), помимо телевизионной деятельности, тоже занимается благотворительностью. Проект «Патриотки России» создан для россиянок, которые хотят приносить пользу своей стране: помогать пожилым людям, бездомным, ветеранам, а также — становиться донорами и участвовать в экологических акциях. Волонтёрам «Экодемии» она рассказала, как начать заниматься благотворительностью, какие детали нужно учесть.

Напомним, проект «Экодемия» реализуется с июля по сентябрь на территории всей России: 12 российских заповедников и национальных парков страны проведут тематические смены. Но лагерь на Байкале является самым масштабным.

Как пояснила пресс-секретарь «Заповедное Прибайкалье» Надежда Савельева, обучение волонтёров в лагере будет делиться на теоретическую и практическую недели:

«В первую неделю участники «Экодемии» будут слушать специалистов, которые расскажут, как строить экологические тропы, в это же время сотрудники МЧС обучат азам оказания первой помощи, а учёные из отдела экологического просвещения «Заповедного Прибайкалья» будут рассказывать им о флоре и фауне нашего региона».

По итогам теоретической части все результаты занесут в личные волонтёрские книжки.