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Новостные агентства Японии и Китая ищут понимания между народами двух стран

Общество

...в 40-ю годовщину заключения Договора о мире и дружбе

Пекин, 31 июля 2018, 06:23 — REGNUM  Президент информационного агентства Синьхуа Цай Минчжао провел 30 июля в Пекине встречу с президентом японского новостного агентства Jiji Press Масао Омуро, сообщает агентство Синьхуа.

Цай выразил надежду, что в 40-ю годовщину заключения Договора о мире и дружбе между странами, Синьхуа и Jiji Press воспользуются предоставленной им возможностью дальнейшего наращивания дружественных обменов и сотрудничества во имя обретения взаимопонимания между народами Китая и Японии.

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Омуро, в сою очередь озвучил, что долгосрочное дружественное взаимодействие между Jiji Press и Синьхуа крайне важно в таких сферах, как предоставление информационных сервисов и экономической информации.

Отметим, что с 1 февраля 2018 года агентство Синьхуа запустило японское новостное вещание, публикую новости, статьи, видео и аудио репортажи на японском, став первым китайским мультимедиа новостным сервисом, ориентированным на конкретную страну.

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Китайско-японские отношения
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