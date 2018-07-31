Почти треть туристов во Вьетнаме в 2018 году прибыли из Китая

Ханой, , 05:25 — REGNUM Вьетнам посетило около 3 млн гостей из Китая с января по июль 2018 года, что на 32,7% больше всех остальных иностранных гостей Вьетнама вместе взятых и на 34,1% больше, чем за тот же период 2017 года, сообщает Вьетнамская государственная администрация туризма, передает 30 июля агентство Синьхуа.

Тем временем, Вьетнам в общей сложности посетили 9,1 млн иностранных гостей, что на 25,4% больше, чем годом ранее, однако наибольший рост показало количество прибивших из Южной Кореи, число которых увеличилось на 56,1%, а затем идут прибывшие из Финляндии, которых стало больше на 35,2%, а только следом по темпам прироста за указанный выше срок идет Китай.

Из общего числа гостей, порядка 7 млн прибыли во Вьетнам из Азии, что на 30,4% больше чем за тот же период 2017 года, около 1,2 млн прибыли из Европы, что на 10,4% больше, лишь 570,8 тыс. из Северной и Южной Америки (преимущественно из США), что больше на 13%, 266,5 тыс. — из Океании, прибавив 8,4% и 24,3 тыс. из Африки, что выше прошлогоднего показателя за тот же период на 21,5%.

Отметим, что Вьетнам задался целью стремительным образом развивать туристическую сферу. В 2018 году ожидается порядка 16−17 млн иностранных гостей и 78 млн внутренних туристов, а доходы от туристической сферы запланированы в районе $27,5 млрд.