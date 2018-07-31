ШОС и БРИСК освободят Челябинск от 300 незаконных киосков

Челябинск, , 05:32 — REGNUM В рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске к 2020 году снесут 338 незаконно установленных киосков, сообщили в пресс-службе администрации города.

«В Челябинске продолжается работа по подготовке столицы Южного Урала к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году, — сообщили в пресс-службе. — По итогам инвентаризации с гостевых и основных маршрутов снесут 338 незаконных нестационарных объектов, а установленные по правилам должны будут оформлены в едином стиле».

Комментируя эти планы, глава Управления по торговле и услугам Сергей Березуев заявил, что их реализация уже начата. Планируется также внести изменения в законодательство, чтобы, при необходимости, требования к внешнему виду города можно было выполнять оперативнее, чем сейчас.

«Министерством экономического развития подготовлены изменения в постановление, — сказал Березуев. — Теперь мы можем изменять схему, для того чтобы привести город к единому стилю, а также определить правила размещения временных сооружений на гостевых маршрутах».

Отмечается, что все 338 точек разберут до 1 января 2020 года. В эти два года перед саммитами будет проведен осмотр законно построенных киосков на соответствие типовым проектам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Челябинской области Борис Дубовский после своей поездки в ЮАР рассказал, что на Южном Урале будет использован южоафриканский опыт проведения саммитов. По его словам, в Челябинск на саммиты ШОС и БРИКС приедут прядка 30 делегаций.

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