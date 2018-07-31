Дефицит учителей? Васильева привела данные по кадрам в школах

Москва, , 04:17 — REGNUM Проблема нехватки учителей в школах решается, сообщила журналистам министр просвещения Ольга Васильева.

Комментируя данные об острой нехватке учителей в школах, приведенные Общероссийским народным фронтом, Васильева сказала:

«Если говорить о фактической статистике, то в последние годы наблюдается позитивная динамика, — сказала Васильева. — Дефицит в кадрах в стране не превышает одного процента вакансий для учителей и в городских и в сельских школах».

По словам министра, сейчас самыми доступными вакансиями являются сельские учителя английского языка. Она отметила, что данные, приведенные ОНФ, требуют изучения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июля были опубликоваеы результаты исследования Общероссийского народного фронта и фонда «Национальные ресурсы образования», согласно которым школам не хватает учителей математики, иностранного и русского языков и специалистов по начальному образованию.

Читайте ранее в этом сюжете: В российских школах не хватает учителей математики и русского языка – ОНФ