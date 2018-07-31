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Минтранс предложил исключить сумки и портфели из ручной клади

Общество

Их теперь нет необходимости взвешивать, если они соответствуют установленным габаритам

Минтранс предложил исключить сумки и портфели из ручной клади
Blog Tyrant
Ручная кладь

Москва, 31 июля 2018, 02:36 — REGNUM  Министерство транспорта РФ предложило внести изменения в федеральные авиационные правила, согласно которым дамские сумки и портфели не будут считаться ручной кладью. Этот законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Проект предлагает оставить норму по весу ручной клади в пять килограммов, однако предписывает исключить рюкзаки, портфели и дамские сумки из перечня вещей, подлежащих взвешиванию перед вылетом.

Также предлагается разрешить пассажирам бесплатно брать в салон букеты цветов, верхнюю одежду, детское питание, деловые костюмы, костыли, товары Duty Free и устройства для переноса детей, если они соответствуют установленным габаритам.

Напомним, осенью 2017 года минтранс РФ определил правила провоза ручной клади, установившие вес в пять килограммов как максимальный для бесплатного провоза. Отмечалось, что предметы, ранее разрешенные к бесплатной перевозке, подлежали взвешиванию и входили в учет этих пяти килограмм.

Читайте ранее в этом сюжете: «Аэрофлот» смягчил требования к ручной клади

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Авиаперевозки
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