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Украинские телеканалы посвящают Крыму 20 минут эфира в неделю

Общество

Основная тема — «оккупация» и «политзаключенные»

Украинские телеканалы посвящают Крыму 20 минут эфира в неделю
Телевизор

Киев, 31 июля 2018, 01:25 — REGNUM  Пятерка крупнейших украинских телеканала говорит о Крыме примерно 19 минут в неделю, заявил 30 июля член национального совета по телевидению и радиовещанию Украины Сергей Костинский со ссылкой на результаты исследования.

«Среди информационных телеканалов в списке мониторинга Нацсовета чаще всего о ситуации в Крыму сообщалось на «5 канале», «Громадськом», а реже всего — на телеканалах NewsNetwork и «Обоз TV». В общем, информационные каналы посвятили 1,5 часа эфирного недельного времени происходящему в Крыму, на телеэкраны вышло 302 сообщения», — рассказал чиновник.

Как ранее стало известно, украинский радиосигнал, который транслирует 150-метровая вышка в районе пункта пропуска Чонгар, жители полуострова не слышат, поскольку его перекрывает российское радио.

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