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Очередь в ясли: ростовским детям не хватает мест в детских садах

Общество

В 2018 году власти Ростовской области планируют решить проблему нехватки дошкольных мест для детей до трёх лет

Очередь в ясли: ростовским детям не хватает мест в детских садах
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Детский сад

Ростов-на-Дону, 30 июля 2018, 23:23 — REGNUM  В Ростовской области открылся детский сад на 270 мест. Дошкольное учреждение стоимостью более 182 млн рублей, рассчитанное на 14 групп, появилось в Миллерово, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 30 июля.

В игровых комнатах есть вся необходимая мебель, развивающие игрушки, оборудование. Современной техникой оснащены пищеблок, прачечная, медицинский блок. На втором этаже предусмотрены залы для музыкальных и спортивных занятий. Отдельная комната отведена для занятий с логопедом и психологом.

По словам министра образования региона Ларисы Балиной, с начала года на Дону было открыто семь новых детских садов на 1250 мест.

ИА REGNUM отмечает, что на 1 января 2018 года в донском регионе работало более 1,5 тыс. учреждений дошкольного образования, около 1,3 тыс. из них — муниципальные. Очередь для детей в возрасте от трёх до семи лет была ликвидирована в конце 2015 года, не хватает только ясельных групп для детей до трёх лет. Чтобы решить эту задачу в 2018 году запланировано создание более 2 тыс. дошкольных мест.

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