Жители Львовской области взбунтовались против свалки

Львов, Украина, , 23:35 — REGNUM Жители села Бронница Львовской области перекрыли въезд техники на Дрогобычский мусорный полигон, сообщил 30 июля телеканал 112.ua.

Поскольку теперь коммунальщики вынуждены вывозить мусор на другие свалки, тариф на вывоз мусора для жителей села возрос почти в три раза.

Местные власти утверждают, что свалка имеет все необходимые документы, а решение о продолжении ее работы дважды выносил суд. По словам чиновников, протесты местных жителей вызваны недовольством цыган, которых лишили возможности зарабатывать на свалке.

«Есть соответствующие решения суда. Суд принял решение разблокировать. К сожалению, попытки реализовать это решение заканчиваются безуспешно. Жители села блокируют работу техники, которая хочет заехать на полигон, и эта проблема обостряется», — прокомментировал ситуацию заместитель главы Львовского облсовета Андрей Белоус.

Напомним, многолетний мусорный коллапс во Львове и области возник после закрытия крупнейшей Грибовичской свалки. Власти региона пытаются привлечь к решению проблемы иностранные компании, а в это время фуры с львовским мусором ловят жители других областей Украины.

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