Конституционный суд Грузии признал потребление марихуаны правом личности

Тбилиси, , 23:13 — REGNUM Конституционный суд Грузии 30 июля вынес окончательное решение по иску граждан Грузии Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили, которые требовали декриминализации потребления марихуаны.

Суд удовлетворил иск лидеров политического движения «Гирчи» и признал неконституционной ту норму Кодекса административных правонарушений Грузии, которая устанавливала административную ответственность за потребление марихуаны.

«Конституционный суд Грузии отметил, что потребление марихуаны является защищенным правом на свободное развитие личности. Запрет на потребление марихуаны — мера, направленная против ее оборота и, соответственно, служит легитимной цели охраны здоровья потребителей. Но, по мнению суда, роль индивидуального потребления в содействии обороту марихуаны очень мала, соответственно, малы и вытекающие из факта индивидуального потребления угрозы», — поясняется в решении Конституционного суда.

Хотя иск Джапаридзе-Мегрелишвили удовлетворен, суд сделал небольшую оговорку и оставил административную ответственность за потребление марихуаны в учебных, воспитательных, образовательных учреждениях, в присутствии несовершеннолетних, а также в некоторых местах общественного скопления, таких, как общественный транспорт.

Движение с целью декриминализации потребления марихуаны представители «Гирчи» начали вскоре после своего отделения от партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». С этой целью, стремясь еще больше актуализировать тему, они под новый, 2017-й год, провели в прямом эфире акцию по посеву конопли в собственном офисе. Усилия «Гирчи» увенчались успехом, и Конституционный суд Грузии поставил, наконец, на этом деле свою точку.