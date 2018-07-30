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Российские военные химики в первом этапе победили 5 команд-конкурентов

Общество

Соревнования «Безопасная среда» продлятся до 4 августа включительно

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Российские военные химики в первом этапе победили 5 команд-конкурентов
© Наталья Диева
Армейские международные игры — 2018. Конкурс «Безопасная среда».

Кострома, 30 июля 2018, 22:24 — REGNUM  Российский экипаж химической разведки занял первое место на первом этапе соревнований между военными химиками. В рамках Армейских международных игр конкурс «Безопасная среда» проходит на полигоне «Песочное» (расположен на границе Костромской и Ярославской областей).

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Армейские международные игры — 2018. Конкурс «Безопасная среда».
© Наталья Диева
Армейские международные игры — 2018. Конкурс «Безопасная среда».

Помимо российских военнослужащих в соревнованиях участвуют команды из Армении, Белоруссии, Египта, Ирана, Китая.

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Армейские международные игры — 2018. Конкурс «Безопасная среда».
© Наталья Диева
Армейские международные игры — 2018. Конкурс «Безопасная среда».

На первом этапе участники гонки на специально оборудованном БТР-80 «преодолевали препятствия на маршруте, протяженностью более 6 км, а также выполняли задачи по обнаружению «радиоактивных источников», «зараженных предметов» и специальной обработке бронетехники».

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Армейские международные игры — 2018. Конкурс «Безопасная среда».
© Наталья Диева
Армейские международные игры — 2018. Конкурс «Безопасная среда».

В результате быстрее всех оказался российский экипаж машины химической разведки. Второе место занял экипаж из Беларуси, третье — из Китая.

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Результаты первого этапа соревнований «Безопасная среда». Индивидуальная гонка.
Иллюстрация: Цитата с сайта Armygames2018.mil.ru
Результаты первого этапа соревнований «Безопасная среда». Индивидуальная гонка.

Конкурс «Безопасная среда» продолжится в ближайшие дни. 1 августа команды военных химиков будут состязаться в огневой подготовке, на 4 августа запланировано проведение эстафеты.

Победители будут объявлены по итогам соревнования.

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Армейские международные игры — 2018. Конкурс «Безопасная среда».
© Наталья Диева
Армейские международные игры — 2018. Конкурс «Безопасная среда».

Справка ИА REGNUM.

В 2017 году соревнования между специалистами по радиационной, химической и бактериологической защите проходили в Китае на полигоне Корла. Тогда первое место заняла команда КНР.

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Армейские международные игры — 2018 (АрМИ)
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