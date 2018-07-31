В Челябинске осудили цыганку, обманувшую девять горожанок

Челябинск, , 00:38 — REGNUM Наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима назначил суд 36-летней цыганке за мошенничество, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Советский районный суд города Челябинска вынес приговор в отношении 36-летней цыганки», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что эта женщина предлагала челябинкам снять «порчу» за плату деньгами или украшениями. За год (с мая 2016 г. по июнь 2017 г.) она успела выманить из горожанок порядка 470 тысяч рублей. Потерпевшими являются девять жительниц Челябинска.

Действия женщины были квалифицированы как мошенничество (части 1 и 2 статьи 159 УК РФ). Свою вину она полностью признала.

«Суд с учетом имеющегося рецидива назначил виновной наказание в виде пяти лет шести месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — отметили в прокуратуре.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля в городе Еманжелинске (Челябинская область) осудили женщину, предлагавшую взятку сотруднику полиции. По ее словам, она приехала на Южный Урал из Волгограда, чтобы тут «снять порчу» с местной жительницы.

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