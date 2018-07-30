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Узбекистан построит в Киргизии новую школу

Общество

Школа будет сдана в эксплуатацию в 2018/2019 учебном году

Ош, Киргизия, 30 июля 2018, 20:40 — REGNUM  В киргизском городе Оше в 2018/2019 учебном году откроется новая школа, построенная при финансовой поддержке Узбекистана, сообщает 30 июля агентство «КирТАГ» со ссылкой на мэрию города.

В настоящее время в здании школы проводятся отделочные работы трехэтажного учебного корпуса. Школа была построена на месте старой, которая открылась еще в 1936 году. Новая школа рассчитана на 630 мест.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля состоялась встреч министров иностранных дел Киргизии и Узбекистана Эрлана Абдылдаева и Абдулазиза Камилова. Стороны обсудили предстоящую встречу между главами государств двух стран, которая запланирована на 3 сентября.

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