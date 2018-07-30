В пятой части детских санаториев Украины найдены нарушения

Киев, , 20:37 — REGNUM С начала курортного сезона Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины проверила 10,5 тыс. детских лагерей и нашла нарушения в каждом пятом оздоровительном заведении, заявила начальник управления госнадзора за соблюдением санитарного законодательства Алла Григоренко.

Об этом 30 июля сообщил официальный сайт ведомства.

Нарушения обнаружены в 2283 заведениях или 22% от их общего числа. Григоренко подчеркнула, что в 2017 году этот показатель был существенно ниже — 17,6%.

Наиболее распространенным нарушением стало несоответствие качества питьевой воды санитарным требованиям. Во многих лагерях отсутствовало утвержденное меню, не было перечня поставщиков продуктов, в пищеблоках не было необходимого оборудования, а работники баз отдыха не прошли необходимые медосмотры.

Алла Григоренко особо отметила слабую организацию питания детей: обнаружены нарушения в приготовлении и хранении продуктов, зачастую отсутствовали документы, свидетельствующие о качестве и безопасности пищевых продуктов.

В течение июня из-за нарушений прекратили свою работу 25 детских лагеря, в то же время, без согласования с проверяющими открылись 42 оздоровительных заведения. В 2017 году чиновники зафиксировали три таких случая.

Всего в ходе проверок Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Украины выдала 820 предписаний и 21 распоряжение руководителям детских учреждений, наложила 6 штрафов и отстранила от работы 14 работников, не прошедших медосмотр.

Напомним, в средине июля в детском лагере «Орленок», расположенном на временно подконтрольной Украине территории ДНР, отравились 94 человека, включая 68 детей.

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В конце июля отравились от 16 до 50 воспитанников детского сада в Одессе.

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