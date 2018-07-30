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За министерством образования Узбекистана будет следить новый совет

Общество

На совещании ведомства обсуждались функции и задачи новой общественной структуры

За министерством образования Узбекистана будет следить новый совет
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В школе

Ташкент, 30 июля 2018, 20:27 — REGNUM  В Ташкенте прошло первое заседание экспертно-аналитического совета при министерстве народного образования Узбекистана, в рамках которого обсуждалось повышение значимости образования, сообщает 30 июля издание «Подробно.uz».

На совещании также обсуждались функции и задачи новой общественной структуры. Участники пришли к выводу, что совет — это консультативно-совещательный орган, который будет выполнять общественный контроль деятельности министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов заявил, что в школах республики будут пересмотрены функции родительских комитетов, которые должны заниматься общественным контролем за деятельностью администрации школ.

Читайте ранее в этом сюжете: В школах Узбекистана планируют расширить функции родительских комитетов

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Общее образование
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