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На Южном Урале детям не дали переплыть озеро на самодельном судне

Общество

«В силу возрастных особенностей дети не могут оценить реальную обстановку и купаются там, где им вздумается»

Озерск, Челябинская область, 31 июля 2018, 00:21 — REGNUM  Путешествие подростков из города Озерска (Челябинская область) на самодельном судне по озеру Большая Нанога было прервано спасателями, передает «Первый областной».

Уточняется, что школьники отправились в плавание на «яхте», изготовленной из дерева и пластиковых бутылок, 27 июля. На судне было написано «Гуччи».

"Днище — древесина, но под ней два слоя бутылок пятилитровых. Борта тоже из пятилитровых бутылок», — сообщил один из «дизайнеров» «яхты».

На изготовление транспортного средства ушло три недели: планировалось доплыть до острова. Однако мероприятие было быстро прервано спасателями.

Отметим, что по данным МЧС РФ, в июле на воде спасены 84 человека. Комментируя статистику происшествий на воде, замглавы отдела безопасности на водных объектах ГУ МЧС России по Омской области Максим Шабалин заявил:

«В силу возрастных особенностей дети не могут оценить реальную обстановку и купаются там, где им вздумается».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко заявил, что в регионе с начала года спасатели министерства спасли 449 человек, причем с 16 по 22 июля — 19 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: За неделю на Южном Урале спасли 19 человек

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Происшествия на воде
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