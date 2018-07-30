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В Казахстане зарегистрировано 70 тыс. случаев заболевания гепатитом

Общество

Среди регионов Казахстана по данному показателю лидирует Алма-Ата

В Казахстане зарегистрировано 70 тыс. случаев заболевания гепатитом
Вирус гепатита

Астана, 30 июля 2018, 19:52 — REGNUM  По состоянию на конец 2017 года в Казахстане было зарегистрировано 70 тыс. человек, больных гепатитом, у 5 147 пациентов диагноз был поставлен впервые, сообщает 30 июля издание BNews со ссылкой на фонд социального медицинского страхования.

Среди регионов Казахстана по данному показателю выделяется Алма-Ата — в 2017 году было зарегистрировано 12 747 случаев заболевания, из них в 361 случае диагноз поставлен впервые.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня из бюджета Казахстана выделено 1,5 млрд тенге ($4,4 млн) на закупку препаратов для лечения пациентов с гепатитом С. Средства были выделены в рамках договора между Программой развития ООН и ТОО «Ск-Фармация».

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане выделили $4,4 млн на закупку препаратов против гепатита С

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