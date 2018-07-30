В Новгородской области растёт число запущенных случаев ВИЧ

Великий Новгород, , 19:27 — REGNUM В Новгородской области растёт число ВИЧ-инфицированных и отмечается увеличение количества запущенных случаев ВИЧ-инфекции с тяжёлыми осложнениями. Об этом сегодня, 30 июля, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

По данным Новгородского центра по профилактике и борьбе со СПИДом «Хелпер», с начала года обследование на ВИЧ-инфекцию прошли 11% жителей Новгородской области — выявлено 153 новых случая. Кроме того, обследование на ВИЧ прошли более 3,6 тыс. иностранных граждан — выявлено семь ВИЧ-инфицированных.

Главный врач центра «Хелпер» Магомед Ассадулаев отметил, что большинству вновь выявленных ВИЧ-инфицированных — 30−39 лет, а основным путём инфицирования остаётся половой путь передачи: так заразились в 83% случаев.

С начала 2018 года в Новгородской области умерли 42 человека с ВИЧ, из них 16 — в стадии СПИДа. Магомед Ассадулаев отмечает рост количества запущенных случаев ВИЧ-инфекции с тяжёлыми осложнениями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новгородской области первый случай ВИЧ-инфекции был выявлен в 1991 году. С тех пор было зарегистрировано 3645 инфицированных. За все эти годы в регионе умерли от ВИЧ 956 человек.