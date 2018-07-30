Конституционный суд Грузии разрешил курить марихуану

Тбилиси, , 19:33 — REGNUM Конституционный суд Грузии признал санкции за употребление марихуаны неконституционными, передает 30 июля Общественное телевидение Грузии со ссылкой на коллегию суда.

В Конституционном суде считают, что употребление марихуаны защищено правом на свободное развитие личности. По мнению судей, индивидуальное потребление наркотического средства слабо содействует обороту марихуаны.

В суде добавили, что введение ответственности за употребления марихуаны возможно, если факт употребления создает опасность третьим лицам.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня Священный синод Грузинской православной церкви высказался против легализации марихуаны. В сообщении синода отмечалось, что снятие административной ответственности за хранение до 70 граммов наркотической травы ставит вопрос о законной культивации растения в Грузии.

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