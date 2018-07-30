Рождаемость в Петербурге и Ленобласти продолжает снижаться

Санкт-Петербург, , 18:46 — REGNUM В первом полугодии 2018 года в Санкт-Петербурге родилось 31 343 младенца. Это на 1255 человек меньше, чем за тот же период 2017 года. Уровень рождаемости в Петербурге в текущем году составил 96,2% к показателю января — июня 2017 года. Такие данные 30 июля обнародовал Росстат.

В Ленинградской области за первое полугодие родилось 6868 человек. Это на 537 младенцев меньше, чем в аналогичный период 2017 года. Полугодовой уровень рождаемости в Ленобласти составил 92,7% к уровню января — июня 2017 года.

Смертность в Петербурге в первом полугодии дала 31 691 печальный случай, увеличившись на 2,7%.

В Ленинградской области за полугодие умерло 12 313 человек, что на 1,2% меньше, чем за тот же период 2017 года.

Естественная убыль населения в Петербурге составила 348 человек, а в Ленобласти — 5445 человек.

Смертность в первом полугодии превышает рождаемость в Петербурге на 1,1%, а в Ленобласти — сразу на 79,3%.