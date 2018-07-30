Понедельник, 30 Июля 2018 года
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В Узбекистане создадут механизм возмещения убытков при сносе недвижимости

Общество

Новый фонд будет пополняться за счет местных бюджетов

Ташкент, 30 июля 2018, 18:34 — REGNUM  При правительстве Узбекистана будет создан централизованный фонд по возмещению убытков физическим и юридическим лицам в связи с изъятием у них земли для государственных и общественных нужд, сообщает 30 июля издание Norma. uz со ссылкой на соответствующий указ президента.

Планируется, что новый фонд будет пополняться за счет местных бюджетов и других источников. Кроме того, изъятие земельных участков без согласования с фондом будет запрещено.

Отметим, с 2016 по 2018 год в Узбекистане при сносе недвижимости 37 собственникам не было выплачено никаких компенсаций. Их материальный ущерб оценивается в 3,25 млрд сумов (26,11 млн рублей). 215-ти собственникам недоплатили 15,07 млрд сумов (121 млн рублей).

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