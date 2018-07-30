Требование реформировать МВД в Казахстане: почему опасно жить в Алма-Ате?

Марат Шибутов, , 18:39 — REGNUM

После убийства бронзового призера Олимпиады-2014 фигуриста Дениса Тена в Алма-Ате поднялась волна общественного возмущения работой МВД. Общественный совет города, помимо реформы МВД, предложил отправить в отставку министра внутренних дел Калмуханбета Касымова и начальника ДВД города Алма-Аты Серика Кудебаева. 15,5 тысяч человек пополнили группу в Facebook «Требуем реформу МВД». Причин недовольства горожан две:

Эмоциональная. Днем, на оживленной улице, где много заведений общепита, преступники убивают народного любимца за автомобильные зеркала стоимостью 10 тысяч рублей. В самом центре Алма-Аты. Для сравнения: в рамках Москвы это мог бы быть район Тверской или Нового Арбата. Горожане напуганы, гарантий безопасности нет ни для кого. Статистическая — в Алма-Ате на 100 000 человек населения в среднем в 2017 году пришлось 3643 преступления. В остальном Казахстане этот показатель составил в среднем 1563 преступления, что в 2,3 раза меньше. Получается, что Алма-Ата стала центром криминальной активности страны, куда едут преступники не только из других регионов Казахстана, но и из других стран.

Как видно из следующей таблицы, с 2011 года начался рост показателей преступности и в стране, и в городе Алма-Ате. Это связано как с внедрением электронной системы регистрации, так и с тем, что сотрудники прокуратуры практически весь 2011 год работали в подразделениях МВД и контролировали, чтобы те регистрировали все преступления.

Общие показатели преступности

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Алма-Ата Количество преступлений 29 695 52 022 55 482 61 391 73 506 68 704 63 797 Количество преступлений, уголовные дела о которых направлены в суд в отчётном периоде 4 756 4 137 6 288 7 526 8 464 8 856 9 822 Количество краж 17 874 34 514 33 536 38 619 42 834 46 736 45 430 Количество краж, уголовные дела о которых направлены в суд в отчётном периоде 1 418 1 039 2 127 2 400 2 255 3 252 4 020 Казахстан без Алма-Аты Количество преступлений 177 106 235 659 304 362 279 900 313 212 292 985 252 621 Количество преступлений, уголовные дела о которых направлены в суд в отчётном периоде 59 137 54 470 59 030 52 006 55 388 59 308 63 972 Количество краж 103 743 143 947 176 668 168 383 166 073 168 836 147 724 Количество краж, уголовные дела о которых направлены в суд в отчётном периоде 26 989 24 803 23 915 19 434 14 894 16 814 21 606

По данным Комитета правовой статистики и специальным учетам ГП РК

За семь лет преступность в Казахстане (без учета данных по Алма-Ате) выросла на 43%, а в самой Алма-Ате — на 115%, разница в три раза. Еще хуже в Алма-Ате оказалась ситуация с кражами — они выросли на 154%, а в остальных регионах страны — всего на 42%. Это показывает, что ситуация в Алма-Ате ухудшается быстрее, чем в целом по стране. При этом до сих пор продолжаются жалобы граждан на то, что в Алма-Ате мелкие преступления полицейские стараются не регистрировать.

Соотношение показателей 2017 года по отношению к 2011 году

Показатель Алма-Ата Остальной Казахстан Общее число преступлений всего 215 143 Общее количество краж 254 142

Что касается раскрываемости (под раскрываемостью будем понимать только те случаи, когда дело идет в суд, так как в МВД Казахстана обычно приплюсовывают к этой графе и случаи «примирения сторон», и случаи, когда люди забирают заявления добровольно, и случаи, когда их к этому принуждают, а это тоже беззаконие), то ниже на диаграммах очень хорошо видна картина и по Алма-Ате, и по остальному Казахстану.

1

По данным Комитета правовой статистики и специальным учетам ГП РК

По общей раскрываемости преступлений в Алма-Ате ситуация хуже в 1,5−3 раза, а если говорить о кражах, то разница вырастает до 1,5−6 раз. Особенно впечатляют данные за 2012 год, когда было раскрыто всего 3% совершенных краж.

Видно, что ситуация в Алма-Ате с кражами очень и очень плачевная. В 2017 году ДВД города Алма-Аты закрыло дела о 38 056 кражах из совершенных 45 430, потому что не нашло преступников. В том числе были закрыты 4180 квартирных краж, 1808 карманных краж, 1217 краж транспортных средств (из них 187 краж автомобилей), 8284 краж сотовых телефонов. И тем не менее это лучшие показатели за весь период с 2011 года!

2

По данным Комитета правовой статистики и специальным учетам ГП РК

Ущерб от краж в Алма-Ате для физических лиц в 2017 году составил 1,512 миллиарда тенге. Возмещено гражданам было всего 367 миллионов тенге. Вероятность возврата украденного — 24,3%, то есть 1 тенге из 4. При этом в обществе сложилось мнение, что расследуются только крупные кражи, где владелец обладает или связями, или материально мотивирует полицейских, чтобы те работали.

Если говорить о ситуации в общественных пространствах, а там происходит 25 тысяч из 64 тысяч совершенных преступлений, то здесь в Алма-Ате все еще хуже, чем с кражами.

В 2017 году было раскрыто одно из 31 избиений, одно из пяти изнасилований, одно из 15 хулиганств. А ведь в городе собираются развивать туризм. Но как обеспечить безопасность туристов с полицией, которая так работает?

Соотношение между зарегистрированными и отправленными в суд преступлениями

Вид преступлений 2015 2016 2017 Зарег. Отправл. Зарег. Отправл. Зарег. Отправл. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 462 30 547 34 629 29 Изнасилование 309 72 182 44 141 27 Хулиганство 4 051 167 2 166 117 1 458 99

По данным Комитета правовой статистики и специальным учетам ГП РК

Можно сравнить ситуацию в крупнейшем городе Казахстана с данными других городов. Например, с крупнейшим городом России — Москвой. Это огромный мегаполис, где присутствует большое количество как внутренних, так и иностранных мигрантов, куда стекается преступность со всего мира. Официально население Москвы в семь раз больше населения Алма-Аты — 12,38 миллиона человек против 1,75 миллиона человек, неофициально — разница еще значительнее. Однако разница в количестве зарегистрированных преступлений — всего 2,2 раза: в 2017 году в Москве было зарегистрировано 140 134 преступления против алмаатинских 63 797. То есть в пересчете на 100 000 населения в Москве произошло 1132 преступления, а в Алма-Ате — 3643 преступления, что в 3,2 раза больше.

Более того, и раскрываемость в Москве больше в два раза — 32,1% против 15,4%. Фактически это означает, что обычный горожанин в Москве защищен от преступников в шесть раз лучше, чем в Алма-Ате. И тут нельзя все списать на другую экономику или политическое устройство — Россия и Казахстан довольно схожи по этим параметрам. Все дело в работе полиции.

Выводы:

В Казахстане имеется долгосрочный тренд на увеличение количества преступлений, при этом в крупнейшем городе страны, Алма-Ате, преступность растет быстрее. Рост преступности в Алма-Ате сопровождается слабой работой полиции, которая не справляется с раскрытием преступлений, особенно с кражами и другими преступлениями, направленными именно против граждан, случающимися в общественных пространствах. Преступность в Алма-Ате вызвана не столько экономическими или социальными причинами, сколько бездействием полиции — при такой низкой раскрываемости ворам можно действовать безнаказанно. Как показывает пример Москвы, в крупных городах постсоветского пространства вполне можно наладить борьбу с преступностью, однако МВД Казахстана не делает этого. Возмущение алмаатинцев является не спонтанным процессом, а результатом накопившегося недовольства работой МВД.

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