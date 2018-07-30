Эксперты: состояние здания рязанского правительства — неудовлетворительное

Рязань, , 18:00 — REGNUM Эксперты признали состояние дома №30 на улице Ленина в Рязани, в котором располагается правительство региона, неудовлетворительным. Об этом говорится в акте государственной историко-культурной экспертизы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Саму экспертизу дома №30, который внесен в список памятников как «Здание банка С. Живаго. 1913−1917 гг.», закончили еще в декабре 2017 года. 27 июля акт был опубликован на сайте Государственной инспекции по охране культурного наследия Рязанской области.

«Вследствие длительного срока эксплуатации, неравномерных осадок фундамента состояние архитектурных и конструктивных элементов здания преимущественно находятся в неудовлетворительном состоянии», — говорится в документе.

Эксперты составили список работ, которые необходимы для сохранения памятника. Кроме того, проект предполагает перепланировку первого этажа. Здесь должен быть создан ситуативный центр, необходимый «для повышения эффективности управленческой деятельности».