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Детский фонд ООН предоставил гуманитарную помощь монгольским детям

Общество

Угроза стихийных бедствий в этой стране сохраняется

Детский фонд ООН предоставил гуманитарную помощь монгольским детям

Улан-Батор, 30 июля 2018, 17:58 — REGNUM  Дети, пострадавшие от недавнего наводнения в монгольской провинции Баян-Улгий, получили гуманитарную помощь от Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), сообщает 30 июля Синьхуа со ссылкой на монгольские СМИ и представительство Фонда в Улан-Баторе.

В состав помощи на общую сумму 270 млн монгольских тугриков (около 110 тыс. долларов) входят юрты, школьные принадлежности и предметы детской гигиены.

Напомним, что в июле этого года после катастрофического ливня без крыши над головой в провинции Баян-Улгий остались более 2,5 тыс. человек, из которых 425 — несовершеннолетние дети. Согласно прогнозам синоптиков, продолжает существовать угроза повторения стихийного бедствия; в Монголии ожидаются сильные грозы с проливными дождями.

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Наводнения
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