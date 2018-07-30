В Узбекистане повысят штрафы за отсутствие условий доступа для инвалидов

Ташкент, , 17:55 — REGNUM В законодательной палате Олий Мажлиса (парламенте) Узбекистана обсудили законопроект, ужесточающий ответственность за отсутствие беспрепятственного доступа инвалидам, сообщает 30 июля агентство «Газета.uz».

Проект документа предлагает повысить штрафы для должностных лиц до 15−20 минимальных размеров заработной платы (МРЗП) (22,2−29,6 тыс. рублей). За повторное нарушение размер штрафа может составить от 20 до 40 МРЗП (29,6−59,2 тыс. рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил подготовить постановление, направленное на улучшение условий обучения, воспитания, труда и отдыха инвалидов.

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