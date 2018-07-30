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Правительство Испании пошло на переговоры с таксистами

Общество

Протест таксистов начался с мятежной Каталонии

Правительство Испании пошло на переговоры с таксистами
Fabio Sola Penna
Такси в Испании

Мадрид, 30 июля 2018, 17:30 — REGNUM  Правительство Испании проведет переговоры с профсоюзами таксистов, забастовки которых несколько дней блокируют движение Мадрида и Барселоны, 30 июля передает агентство Associated Press.

Как сообщало ИА REGNUM, протест таксистов начался 25 июля в мятежной провинции Каталония, после чего распространился по другим городам Испании.

Испанские таксисты, недовольные сервисами Uber и Cabify, требуют законодательно установить лимит на число водителей, занятых в интернет-сервисах заказа такси.

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