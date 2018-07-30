В Ярославле незаконно снесли столетнее здание

Ярославль, , 17:28 — REGNUM В Ярославле собственник незаконно снес здание 1917 года постройки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

В выходные в Ярославле по адресу Собинова, 41а было снесено старинное здание. В департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области сообщили, что здание не являлось объектом культурного наследия, но что-либо делать со зданиями, которые были построены раньше 1957 года, без разрешения органов охраны запрещено. От собственника в орган охраны заявки о демонтаже здания не поступало.

«Собственник здания нарушил 73-й Федеральный закон. Не исключаю, что здание обладало историко-культурной значимостью и могло стать выявленным объектом культурного наследия. Собственник установлен. В субботу мы подключили и администрацию Кировского района, и мэрию и сами выехали на объект. Удалось зафиксировать номера машин работников и номера техники. Будем разбираться, в настоящее время отправлены материалы в Ярославское УМВД и в мэрию Ярославля. Мы будем добиваться уголовного преследования и относиться к этому объекту как к потенциальному объекту культурного наследия», — сказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев.

По последним данным, полученным из Росреестра, здание было построено в 1917 году. Предположительно оно является частью усадьбы Вахрамеевых.

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