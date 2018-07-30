Понедельник, 30 Июля 2018 года
18:07:30 МСК

В Ярославле незаконно снесли столетнее здание

Общество

В очередной раз

В Ярославле незаконно снесли столетнее здание
Иллюстрация: Ольга Мазанова
Снос исторического здания в Ярославле

Ярославль, 30 июля 2018, 17:28 — REGNUM  В Ярославле собственник незаконно снес здание 1917 года постройки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

В выходные в Ярославле по адресу Собинова, 41а было снесено старинное здание. В департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области сообщили, что здание не являлось объектом культурного наследия, но что-либо делать со зданиями, которые были построены раньше 1957 года, без разрешения органов охраны запрещено. От собственника в орган охраны заявки о демонтаже здания не поступало.

«Собственник здания нарушил 73-й Федеральный закон. Не исключаю, что здание обладало историко-культурной значимостью и могло стать выявленным объектом культурного наследия. Собственник установлен. В субботу мы подключили и администрацию Кировского района, и мэрию и сами выехали на объект. Удалось зафиксировать номера машин работников и номера техники. Будем разбираться, в настоящее время отправлены материалы в Ярославское УМВД и в мэрию Ярославля. Мы будем добиваться уголовного преследования и относиться к этому объекту как к потенциальному объекту культурного наследия», — сказал директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Александр Филяев.

По последним данным, полученным из Росреестра, здание было построено в 1917 году. Предположительно оно является частью усадьбы Вахрамеевых.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутата облдумы оштрафовали за снос исторического здания в Ярославле

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Судьба архитектурного наследия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить