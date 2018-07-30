В Казахстане чиновник подозревается в получении взятки в $50 тыс

Тараз, Казахстан, , 17:34 — REGNUM Руководитель казённого государственного учреждения «Управление по контролю за использованием и охраной земель» акимата (администрации) Джамбульской (Жамбыльской) области подозревается в получении взятки, сообщает 30 июля агентство «КазТАГ» со ссылкой на агентство республики по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Государственный служащий подозревается в получении взятки в размере 2 млн тенге ($5,77 тыс.) за покровительство при оформлении земельного участка. Общая сумма взятки должна была составить $50 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Астане суд признал вину 11 человек в хищении 100 млн тенге ($288 тыс.) при строительстве ботанического сада. На скамье подсудимых оказались предприниматели и полицейские.

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