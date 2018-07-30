Понедельник, 30 Июля 2018 года
18:08:03 МСК

В Казахстане чиновник подозревается в получении взятки в $50 тыс

Общество

Государственный служащий успел получить $5,77 тыс. из обещанных $50 тыс

Тараз, Казахстан, 30 июля 2018, 17:34 — REGNUM  Руководитель казённого государственного учреждения «Управление по контролю за использованием и охраной земель» акимата (администрации) Джамбульской (Жамбыльской) области подозревается в получении взятки, сообщает 30 июля агентство «КазТАГ» со ссылкой на агентство республики по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Государственный служащий подозревается в получении взятки в размере 2 млн тенге ($5,77 тыс.) за покровительство при оформлении земельного участка. Общая сумма взятки должна была составить $50 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля в Астане суд признал вину 11 человек в хищении 100 млн тенге ($288 тыс.) при строительстве ботанического сада. На скамье подсудимых оказались предприниматели и полицейские.

Читайте также: В Астане осуждены 11 человек по делу о хищениях в ботаническом саду

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить