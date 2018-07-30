По телефонному звонку главы Оренбуржья нефтяники прекратили разведку у реки

Оренбург, , 17:15 — REGNUM В Октябрьском районе Оренбургской области в скандал вокруг геологоразведки нефтяной компании у села Анатольевка возле реки Салмыш вмешался губернатор. В телефонном разговоре с учредителем ООО «Сакмарнефть» глава региона Юрий Берг указал на необходимость прекращения работ в данном месте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Напомним, что в июле население Анатольевки, заметив спецтехнику в пойме реки, обратилось в прокуратуру с требованием разобраться в ситуации. Люди выразили опасение, что во время паводка в чистые воды реки может попасть нефть, что чревато экологической катастрофой. Риск катастрофы также есть и от риска взрыва газопровода, который находится на участке, по которому прокладывает дорогу спецтехника нефтяников.

После того, как информация о работе нефтяников в селе получила огласку в СМИ, в Анатольевке прошло выездное межведомственное заседание во главе с губернатором Юрием Бергом. Выяснилось, что геологоразведочные работы у села проводило ООО «Сакмарнефть», имеющее лицензию на пользование участком недр, выданную в конце 2017 года Департаментом по недропользованию по Приволжскому федеральному округу. Бурение предполагает геологическое изучение недр с целью поисков и оценки месторождений углеводородного сырья.

По данным Управления Росприроднадзора по Оренбургской области, площадка под скважину выбрана с учётом санитарно-защитной зоны населенных пунктов и водоохранной зоны. Тем не менее Юрий Берг указал, что необходимо учитывать близость к реке и селу, а оренбургское подразделение Роснедр должно более ответственно подходить к решению подобных вопросов.

На сегодняшний день работы нефтяников прекращены, техника покинула потенциальное место разведки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье село протестует против нефтяников