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В Италии началась самая жаркая неделя лета

Общество

В целом ряде регионов температура поднимется до 40 градусов и даже ночью не опустится ниже +24

В Италии началась самая жаркая неделя лета
Василий Суриков. Флоренция. 1884

Рим, 30 июля 2018, 17:05 — REGNUM  Начавшаяся неделя будет самой жаркой в Италии этим летом, передает в понедельник, 30 июля, La Stampa со ссылкой на данные метеорологов.

В министерстве здравоохранения сообщили, что в течение недели в «красной» зоне риска из-за жары окажется целый ряд городов и регионов, в том числе Болонья, Генуя и Флоренция.

Днем температура будет подниматься до +40 градусов, причем не только на юге, но и на севере страны. Минимальным ночным показателем станет +24 градуса.

Специалисты напоминают гражданам страны, какие продукты в жару стоит есть чаще, а от каких — отказываться. По их данным, от бессонницы из-за жары страдает около 12 миллионов итальянцев.

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Жара, засуха
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