В Италии началась самая жаркая неделя лета

Рим, , 17:05 — REGNUM Начавшаяся неделя будет самой жаркой в Италии этим летом, передает в понедельник, 30 июля, La Stampa со ссылкой на данные метеорологов.

В министерстве здравоохранения сообщили, что в течение недели в «красной» зоне риска из-за жары окажется целый ряд городов и регионов, в том числе Болонья, Генуя и Флоренция.

Днем температура будет подниматься до +40 градусов, причем не только на юге, но и на севере страны. Минимальным ночным показателем станет +24 градуса.

Специалисты напоминают гражданам страны, какие продукты в жару стоит есть чаще, а от каких — отказываться. По их данным, от бессонницы из-за жары страдает около 12 миллионов итальянцев.