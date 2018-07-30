Thomson Reuters включил Россию в число стран-лидеров по количеству рабов

Лондон, , 16:51 — REGNUM Самое большое количество рабов проживает в Индии, Китае и Пакистане, сообщает Thomson Reuters Foundation со ссылкой на данные ООН. Общее количество людей, находящихся в рабстве во всём мире, оценивается в 40 млн человек.

Эксперты фонда отмечают, что глобальную работорговлю подпитывают «нищета, конфликты и кризисы» в различных странах мира. Речь идет о всех формах рабства: эксплуатации детского труда, сексуальном рабстве, торговле людьми, в частности, невестами, попрошайничестве и так далее.

Рынок работорговли оценивается в $150 млрд оборота ежегодно. По данным ООН, объявившей 30 июля Всемирным днем борьбы с рабством, жертвами работорговли всё чаще становятся мужчины и дети.

Ежегодно, отмечают в ООН, из 40 млн жертв рабства почти 25 млн занимаются принудительным трудом, а 15 млн женщин находятся в принудительном браке. Женщины в целом составляют три четверти жертв рабства.

По оценке фонда, в Индии проживает наибольшее число рабов — 8 млн человек занимаются принудительным трудом. В Китае, считают исследователи, в рабстве находятся 3,86 млн человек, в Пакистане — 3,19 млн.

За ними следуют Северная Корея (2,64 млн), Нигерия (1,39 млн), Иран (1,29 млн), Индонезия (1,22 млн) и Демократическая Республика Конго (1 млн). На девятом месте — Россия с 794 тыс. рабов и Филиппины (784 тыс.).

Относительно численности населения самый высокий в мире уровень рабства — в Северной Корее (10%), за ней следуют Эритрея (9,3%), Бурунди (4%), Центральноафриканская Республика (2,2%), Афганистан (2,2%), Мавритания (2,1%), Южный Судан (2%), Пакистан (1,7%), Камбоджа (1,7%) и Иран (1,6%).