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«Риск для детей»: в Перми верующие осудили парад зомби

Общество

В Перми на 5 августа запланирован парад зомби, между тем общество неоднозначно восприняло шествие «мертвецов»

Пермь, 30 июля 2018, 16:51 — REGNUM  В Перми местная епархия и региональное Духовное управление мусульман осудили парад зомби, который запланирован 5 августа в парке им. Горького. Верующие считают, что такие мероприятия наносят вред психике детей, сообщает портал 59.ru. Информресурс отмечает, что представители РПЦ обратились в к детскому омбудсмену Светлане Денисовой.

Между тем уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что официального обращения от верующих у неё нет. Своё отношение к данной акции детский омбудсмен выразить оперативно не смогла.

По мнению православной церкви, дети-очевидцы парада зомби рискую получить заряд негативной энергии, которую надо будет выплеснуть. Это чревато агрессивным поведением, и уже не в рамках игры. Организаторы и участники такого парада нарушают федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

В региональном Духовном управлении мусульман Пермского края считают, что общественная организация может проводить любые события, если они не ущемляют права других. Для парада зомби выбрано одно из самых посещаемых мест в городе — парк им. Горького, тогда как мероприятие должно быть в виде вечеринки и носить закрытый формат.

Стоит отметить, что изначально парад зомби в Перми планировали провести 22 июля на набережной Камы. Впоследствии сроки сдвинули и сменили место проведения шествия зомбированных, что расстроило некоторых потенциальных участников, которые подготовили костюмы, но 5 августа не смогут влиться в колонну. Организаторы, подчеркнули, что приветствуется любой образ в рамках цензуры. Некоторые участники намерены взять на парад своих маленьких детей.

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Культурная хроника
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