В ярославских трамваях и троллейбусах пассажиры смогут смотреть новости

Ярославль, , 16:46 — REGNUM В городском электротранспорте появятся «умные экраны», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Оборудование для их тестирования уже установили в двух трамваях на первом и седьмом маршрутах.

Как поясняют в «Яргорэлектротрансе», помимо привычной рекламы товаров и услуг, ярославцев ждут информационно-развлекательные рубрики, региональные новости и оперативная информация МЧС и МВД при возникновении чрезвычайных ситуаций в городе.

Кроме того, «умные экраны» будут транслировать прогноз погоды, курсы валют, дату и время. Одно из несомненных преимуществ новой мультимедийной системы — маршрутный указатель с объявлением остановок. Также пешеходам напомнят правила безопасного поведения на дорогах.

Сообщается, что специальные мониторы приспособлены для эксплуатации в условиях городского пассажирского транспорта: им не страшны ни грязь, ни влага, ни скачки напряжения.

Первым протестировали новшество в салоне ярославского трамвая директор АО «ЯрГЭТ» Ильхам Худиев и гендиректор группы компаний «Первое Маршрутное Телевидение» Андрей Цидин. В течение недели оборудование также будет установлено в двух новых красных троллейбусах, курсирующих по маршруту №6.