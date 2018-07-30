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В Узбекистане планируют легализовать суррогатное материнство

Общество

В настоящее время суррогатное материнство в Узбекистане не регламентируется на законодательном уровне

Ташкент, 30 июля 2018, 16:58 — REGNUM  В Узбекистане на общественное обсуждение вынесен законопроект «Об охране репродуктивного здоровья граждан», в рамках которого планируется внедрить нормативно-правовое регулирование суррогатного материнства. Соответствующий проект закона опубликован на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых документов республики.

В настоящее время суррогатное материнство в Узбекистане не регламентируется на законодательном уровне. Планируется, что парламент рассмотрит законопроект в сентябре.

Согласно законопроекту, суррогатными матерями могут быть женщины в возрасте старше 22 лет, имеющие собственного здорового ребенка. Кроме того, для замужних женщин требуется письменное разрешение супруга.

Отметим, суррогатное материнство — вынашивание и рождение ребенка по договору, заключенному между суррогатной матерью, которая вынашивает донорский эмбрион, и потенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения.

В декабре 2015 года Совет Европы и Европейский парламент объявили, что будут бороться с суррогатным материнством, как с формой порабощения женщины. Против подобного способа вынашивания детей выступает РПЦ.

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