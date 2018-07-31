Страх и демотивация в образовании: почему дети боятся ЕГЭ

д. Дворики, Владимирская область, , 07:12 — REGNUM Беседуя с участниками образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме», министр просвещения Ольга Васильева спросила их мнение о том, почему мотивация к учебе в начале средней школы — высокая, а к 9 классу практически пропадает. Васильева считает парадоксальной ситуацию, при которой экзаменов стало меньше (в советской школе их было 11, включая выпускные и вступительные), а страха перед ними — гораздо больше. Как повлиял на такую ситуацию ЕГЭ, обсуждает автор ИА REGNUM Анастасия Шарова.

Среди трех других причин падения желания учиться на форуме было названо влияние экзаменов, в том числе страх перед ними. На то есть ряд причин.

Один-единственный экзамен становится результатом длинной школьной жизни в 9 или 11 лет, при этом не учитывает личных особенностей каждого ученика, не затрагивает историю обучения, обезличен, формален и формализован, когда ученик говорит не с живой комиссией, а заполняет бланки, да и присутствующие учителя не должны проявлять человеческих черт; но при этом такой экзамен требует к себе серьезной подготовки. Этот страх перед машиной, с которой нельзя вступить в диалог, имеет место на самом деле, да и главным мерилом качества образования остается балл по ЕГЭ, а очень сложно — особенно в юном возрасте — посвятить несколько лет жизни получению балла.

Есть у баллов и еще одна особенность: они оказываются мерилом работы учителей, от которых не раз школьники слышали совет «мой предмет не сдавать» и «статистику школе не портить». Выходит, что интересный предмет, по которому сдавать экзамен нужно, преподается с использованием типовых заданий, а если сдавать не нужно — то нет смысла стараться. Ни ученику, ни учителю. А что может снизить мотивацию больше, чем демонстрация ребенку того, как именно он должен интересоваться?

И это не единственные причины снижения мотивации.

Читайте подробности: ЕГЭ уничтожает желание учиться?

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