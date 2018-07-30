Должок после «мундиаля»: начинается второй этап ремонта Невского проспекта

Санкт-Петербург, , 16:34 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 1 августа 2018 года начинается второй этап работ по ремонту Невского проспекта. Это приведет к определенным проблемам для автомобилистов в последний летний месяц.

Первый этап ремонта на наиболее оживленном участке главной городской магистрали — от Дворцовой площади до площади Восстания — успели провести до начала чемпионата мира по футболу. Сейчас пришла очередь отремонтировать так называемый «Старо-Невский» — участок от площади Восстания до площади Александра Невского.

Как сообщили 30 июля в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), работы в рамках второго этапа разбиты на несколько частей. Ремонт начнется от площади Восстания и постепенно доберется до площади Александра Невского.

«В рамках производства работ будет снят старый слой асфальта, обустроен выравнивающий слой покрытия и уложено новое покрытие», — уточнили в КРТИ.

С 1 августа по 27 августа подлежащие ремонту участки Невского проспекта будут закрыты для движения транспорта только по выходным — с 23:00 пятницы до 05:00 понедельника. В остальные дни недели движение автотранспорта по различным участкам Невского проспекта будет ограничено.

Общая стоимость работ в рамках двух этапов ремонта Невского проспекта составляет 216 млн рублей, исполнитель — АО «ВАД».

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