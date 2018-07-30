Мужчина переехал в Луганск и попросил местные власти о помощи

Луганск, , 16:04 — REGNUM В министерство государственной безопасности (МГБ) Луганской Народной Республики (ЛНР) обратился за помощью завербованный службой безопасности Украины (СБУ) житель Станично-Луганского района, сообщает 30 июля «Луганский информационный центр».

Согласно сообщению, до 2015 года гражданин Украины проживал в поселке Петровка, но из-за репрессий был вынужден переехать в Луганск. В столице ЛНР гражданин жил до 2018 года, пока не выехал в родное село для переоформления документов.

На Украине мирного жителя задержали и пытали СБУ, заставили подписать документ о сотрудничестве и дали кличку «Бандит». Вернувшись в ЛНР, мужчина сразу обратился к местным властям с просьбой о защите.

Напомним, СБУ вербует украинских жителей, заставляя их работать на себя и угрожая, в случае отказа, расправой над родственниками.

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