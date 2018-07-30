В московском метро появился тематический поезд «ЦСКА»: фоторепортаж

Москва, , 18:44 — REGNUM На замоскворецкой линии московского метрополитена 30 июля запустили новый именной состав с символикой «ЦСКА». Его запуск приурочен к 95-ой годовщине со дня основания Центрального спортивного клуба армии, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Как на церемонии открытия заявил первый заместитель начальника московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов, за время работы он перевезёт почти 1,5 млн пассажиров.

«Благодаря запуску брендированного состава «ЦСКА» наши пассажиры смогут совместить поездку на метро с изучением развития спорта в России и истории одного из ведущих спортивных клубов страны», — подчеркнул он.

Внутри тематического поезда пассажиры смогут больше узнать об истории ЦСКА и развитии советского и российского спорта, профессиональных спортивных клубах, а также всероссийском военно-патриотическом общественном движении «Юнармия», которое зарождалось в ЦСКА. Стены вагонов проиллюстрированы фотографиями знаменитых спортивных соревнований и побед известных армейских спортсменов.

Кроме того, вместе с запуском нового состава в кассах метрополитена начали продавать тематические билеты «Единый», посвящённые 95-летию ЦСКА. В настоящий момент к продаже готовы 600 тыс. таких билетов. Они рассчитаны на одну, две, 20 и 40 поездок.

Напомним, в феврале 2018 года в Москве запустили движение по первому участку Большой кольцевой линии метро от станции «Деловой центр» до «Петровского парка», протяжённость которого составляет 10,5 км. В первый участок Большой кольцевой линии входят пять станций — «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр». Своды станции «ЦСКА» украшены тематическими спортивными иллюстрациями. На платформе установлены бронзовые скульптуры баскетболиста, лыжника, хоккеиста и футболиста, на постаментах которых выбит герб с символикой клуба.

Читайте подробнее: В Москве открыли первые пять станций Большой кольцевой линии: фоторепортаж

Смотрите галерею к статье