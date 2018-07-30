В инфраструктуру военных городков Подмосковья вложат 650 млн рублей

Красногорск, , 17:10 — REGNUM На контроле у депутатов Московской областной думы находится 80 объектов, связанных с инфраструктурой военных городков в Подмосковье. Об этом заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов («Единая Россия») 30 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного парламента. Парламентарий отметил, что в 2017 году в 37 военных городках на 232 объектах инфраструктуры проводилась модернизация.

«Вопрос восстановления инфраструктуры военных городков стоит перед регионом уже не первый год. В 2017 году на эти цели было направлено 6 млрд рублей и дополнительно выделено еще 1,8 млрд рублей. В этом году 13 военным городкам предусмотрено по 50 млн рублей на благоустройство», — сообщил он.

Всего в Подмосковье расположено 394 военных городка. В конце 2017 года в собственность региона был передан ещё 291 объект.

Напомним, ранее Госдума РФ приняла закон о порядке передачи военного имущества из федеральной собственности в собственность городов федерального значения, других субъектов РФ и муниципалитетов. Документ направлен на вовлечение в хозяйственное использование и гражданский оборот военного недвижимого имущества, которое перестало использоваться по военному назначению.

«Процесс восстановления инфраструктуры военных городков требует много сил и внимания. И, разумеется, тот факт, что имущество передаётся вместе с бюджетными ассигнованиями, которые выделялись министерству обороны на его содержание, сыграет немалую положительную роль в процессе модернизации объектов», — считает Брынцалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году была принята трёхлетняя программа восстановления военных городков в Московской области. Изначально в неё были включены 58 поселков, в первую очередь нуждающихся в помощи. Сейчас работа по включению в список продолжается, и программа по восстановлению военных городков в Подмосковье продлена на 2018 год.

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