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В Казахстане планируют захоронить 50 тыс. кубометров ядерных отходов

Общество

90% площади Семипалатинского полигона не представляет радиационной угрозы

Астана, 30 июля 2018, 16:09 — REGNUM  Сотрудники Национального ядерного центра Казахстана планируют изъять и захоронить 50 тыс. кубометров радиоактивных отходов Семипалатинского полигона, сообщает 30 июля агентство «КазТАГ».

Генеральный директор ядерного центра Эрла Батырбеков отметил, что в настоящее время обследована большая часть Семипалатинского испытательного полигона. Он добавил, что 90% площади полигона не представляет радиационной угрозы.

На территории полигона ведется сельскохозяйственная деятельность, добывается уголь, флюорит и золото.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июля 2017 года Казахстан выступил с инициативой о включении республики в межгосударственную целевую программу «Рекультивация территорий, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств». По состоянию на середину 2017 года в Казахстане было накоплено 170 млн кубометров радиоактивных отходов в виде хвостов обогатительных фабрик.

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