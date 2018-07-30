В Британии на местах для инвалидов смогут парковаться люди с депрессией

Лондон, , 15:47 — REGNUM Власти Великобритании расширили список заболеваний, при которых можно получить разрешение на бесплатную парковку на местах для инвалидов. Речь идет о «скрытых заболеваниях», пишет The Independent.

С 2019 года будет пересмотрена система парковок для инвалидов, действовавшая 40 лет. В министерстве транспорта уточнили, что теперь парковаться на «голубых» местах можно людям, по которым внешне нельзя сказать, что они инвалиды.

В список вошли такие заболевания, как различные психические расстройства, в том числе аутизм, депрессия, тревога, биполярное расстройство, агорафобия (страх людных мест, страх перед открытыми пространствами), синдром гиперактивности и дефицита внимания.

Также в список, составленный после обработки 6 тыс. отзывов от жителей британских городов, вошли целиакия, болезнь крона, колит, хроническая боль, ревматоидный артрит, волчанка и кистозный фиброз.

Подать заявку смогут и люди, которые не могут совершить путешествие без «риска серьезного вреда для здоровья или безопасности», в том числе дети. Те, кому поездки причиняют «значительные физические страдания» или трудности с «как физическим действием, так и ходьбой», также могут получить «голубой значок» и парковаться на местах для инвалидов.

В департаменте транспорта страны пояснили, что люди с психическими расстройствами часто борются с теми же проблемами, что и люди с физическими недостатками. Поэтому «скрытой инвалидности», при которой люди не обязательно применяют специальные кресла или костыли, стоит уделять особое внимание